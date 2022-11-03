Выпускница «Фабрики звезд» Ирина Ортман призналась, что скрыла свой возраст, чтобы оказаться на проекте Фото: из соцсетей

Ирина Ортман родилась в семье музыкантов и продолжила творческую династию. Но состоялась она не только как певица, но и как актриса, телеведущая.

Про обаятельную блондинку широкий зритель узнал в 2003 году, когда на экраны вышел третий сезон «Фабрика звезд». Она появилась на экранах и сразу завоевала сердца публики.

Вспоминая о том периоде, звезда говорит, что для нее это было тяжелое время, прежде всего психологически.

- Я пришла на проект, уже будучи достаточно взрослым человеком, сформировавшимся. Мне было 25 лет. На тот момент я была самой старшей из девочек. Как сейчас помню, немножко уменьшила свой возраст, что мне 22, - рассказывает Ирина Пятому каналу.

Тогда ей казалось, что разница в три года очень значимая. Она не сразу прижилась в команде, болезненно переживала номинации на вылет и возвращения. Но самым сложным для нее стало предательство команды.

- Как-то я каждый раз разочаровываться в тех людях, которые находятся рядом со мной. Ну, был момент, такого тяжелого психологического испытания. «Фабрика» для меня была, как армия для ребят, - заключила артистка.

Кстати, почти никто из участниц "Фабрики звезд" не обрел идеального семейного счастья. Компромиссы, отказ от звёздной карьеры и новая жизнь стали оплатой за быстрый старт, сообщает Life.

Ранее лидер группы «Dельта», экс-выпускник "Фабрики звезд" Константин Легостаев чуть не утонул в море и перепугал всех своих поклонников. Артист провел в воде более 12 часов и чудом смог прибиться к берегу, сообщает телеканал "360".