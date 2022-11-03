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НовостиЗвезды3 ноября 2022 15:52

Выпускница «Фабрики звезд» Ирина Ортман призналась, что скрыла свой возраст, чтобы оказаться на проекте

Проект стал для нее тяжелым испытанием
Елена АКИМОВА
Выпускница «Фабрики звезд» Ирина Ортман призналась, что скрыла свой возраст, чтобы оказаться на проекте

Выпускница «Фабрики звезд» Ирина Ортман призналась, что скрыла свой возраст, чтобы оказаться на проекте

Фото: из соцсетей

Ирина Ортман родилась в семье музыкантов и продолжила творческую династию. Но состоялась она не только как певица, но и как актриса, телеведущая.

Про обаятельную блондинку широкий зритель узнал в 2003 году, когда на экраны вышел третий сезон «Фабрика звезд». Она появилась на экранах и сразу завоевала сердца публики.

Вспоминая о том периоде, звезда говорит, что для нее это было тяжелое время, прежде всего психологически.

- Я пришла на проект, уже будучи достаточно взрослым человеком, сформировавшимся. Мне было 25 лет. На тот момент я была самой старшей из девочек. Как сейчас помню, немножко уменьшила свой возраст, что мне 22, - рассказывает Ирина Пятому каналу.

Тогда ей казалось, что разница в три года очень значимая. Она не сразу прижилась в команде, болезненно переживала номинации на вылет и возвращения. Но самым сложным для нее стало предательство команды.

- Как-то я каждый раз разочаровываться в тех людях, которые находятся рядом со мной. Ну, был момент, такого тяжелого психологического испытания. «Фабрика» для меня была, как армия для ребят, - заключила артистка.

Кстати, почти никто из участниц "Фабрики звезд" не обрел идеального семейного счастья. Компромиссы, отказ от звёздной карьеры и новая жизнь стали оплатой за быстрый старт, сообщает Life.

Ранее лидер группы «Dельта», экс-выпускник "Фабрики звезд" Константин Легостаев чуть не утонул в море и перепугал всех своих поклонников. Артист провел в воде более 12 часов и чудом смог прибиться к берегу, сообщает телеканал "360".