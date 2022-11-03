Лавров пригласил главу МИД Иордании Сафади в Москву Фото: пресс-служба МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу МИД Иордании Аймана Сафади посетить Москву. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с иорданским коллегой.

«Я пригласил господина министра нанести очередной визит в Российскую Федерацию в удобное для него время», – сказал Лавров.

По словам дипломата, министры провели продуктивные переговоры «в доверительном конструктивном ключе». Как сообщил глава МИД РФ, стороны подробно рассмотрели ключевые направления двустороннего сотрудничества между Россией и Иорданией и договорились содействовать выполнению решений, принятых в феврале на заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству.

Лавров отметил, что у двух стран имеются хорошие перспективы для взаимодействия в сельском хозяйстве, транспортной сфере и использовании атомной энергии для производства изотопов в медицинских целях. Дипломат также заявил о готовности РФ увеличить количество стипендий иорданским студентам, ежегодно предоставляемых за счет российского бюджета.