Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция не выполнили условия Анкары по приему в НАТО

Глава МИД Турции заявил, что Финляндия и Швеция не выполнили условия Анкары по приему в НАТО Фото: Shutterstock

Финляндия и Швеция не выполнили условия Турции, необходимые для вступления в НАТО, заявил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

«Турция всегда выступает за расширение и усиление НАТО. Мы не тормозим процесс приема в НАТО новых членов. Финляндия и Швеция сняли эмбарго и внесли изменения в законодательство, но этого недостаточно. Мы ждем исполнения всех обязательств, которые они взяли на себя», – сказал он на пресс-конференции.

Как отметил дипломат, у Анкары нет «особых вопросов» к Хельсинки, но Стокгольм должен выполнить все свои обязательства, обозначенные в Мадридском меморандуме.

В свою очередь генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции, и поэтому их пора сделать членами военно-политического блока. Среди усилий северных стран генсек НАТО назвал внесение поправок в свое законодательство по расширению сотрудничества с Анкарой по борьбе с терроризмом и отмену ограничений на экспорт вооружений в Турцию.

Напомним, Турция требует от Швеции и Финляндии выдать 73 членов Рабочей партии Курдистана, партии «Демократический союз» и Отряда народной самообороны. Анкара обвиняет их в террористической и подрывной деятельности. Только после выполнения этих требований Турция готова дать свое согласие на вступление этих стран в НАТО.