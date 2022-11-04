В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины в ночь на 4 ноября. Об этом сообщают украинские СМИ. Также это подтверждается данными интернет-ресурса «Карта воздушных тревог Украины».

Сообщается, что речь идет о пяти областях Украины. Это Одесская, Николаевская, Днепропетровская, Кировоградская и Винницкая области. Ранее сообщалось, что в Николаеве на юге Украины были слышны несколько взрывов.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские военные разбили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР. В Минобороны РФ заявили, что все попытки атаки были отражены.

Также российские войска уничтожили более 130 солдат ВСУ при отражении атак на Купянском направлении. Еще 200 человек украинские войска потеряли на Красно-Лиманском направлении.

Тем временем ВСУ попытались обстрелять ракетами морской порт Херсона. Все ракеты были сбиты системой ПВО.