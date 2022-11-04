NYT пишет о неравенстве в правах в Европе между беженцами из Украины и из других стран. Фото: REUTERS

Украинские беженцы в Европе оказываются в привилегированных условиях по сравнению с беженцами из других стран, что вызывает недовольство и может стать причиной конфликта. Об этом пишет New York Times.

«Европа автоматически предоставила украинцам вид на жительство и визы, они находятся в первых рядах на получение жилья и услуг для беженцев. В некоторых местах условия проживания неблагоприятны, и нуждающиеся в убежище из других стран теснятся в переполненных центрах приема», - пишет издание, добавляя, что всю тяжесть миграционного кризиса ощущают на себе бежавшие в Европу выходцы из Афганистана и Сирии.

«Это институциональный расизм. Есть два класса беженцев», - заявил Давид Шмидтке, пресс-секретарь Саксонского совета по делам беженцев в Дрездене, отметив, что существующая система дискриминирует беженцев, приехавших не из Украины.

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