Джо Байден пообещал, что США скоро "освободят Иран"

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон в скором времени «освободит Иран», отметив при этом, что жители этой страны «освободят сами себя». Трансляцию вел телеканал C-Span.

В ходе своего выступления в Калифорнии на предвыборном мероприятии в поддержку местного кандидата от Демократической партии американский лидер рассказывал о ситуации с доступом к здравоохранению для ветеранов, но вдруг отвлекся и обратился к иранской тематике, отреагировав таким образом на призыв кого-то из присутствовавших в зале.

«Не беспокойтесь, мы освободим Иран. Они довольно скоро освободят сами себя», - заявил глава Белого дома, на что зал отреагировал возгласами одобрения.

Напомним, в Иране уже более месяца идут протесты, которые начались после похорон 22-летней Махсы Амини, умершей в середине сентября. Как сообщается, правоохранители задержали девушку за неправильное ношение головного платка, а при допросе у нее произошел сердечный приступ, от которого она позже скончалась. Протестующие заявляют, что девушку избили полицейские.