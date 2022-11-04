Конгрессвумен Грин предупредила, что при победе республиканцев Украине не дадут ни цента

В случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах в Соединенных Штатах «Украине не достанется ни цента». Такое заявление сделала член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин в ходе своего выступления перед избирателями в Су-Сити, расположенном штат Айова.

«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница, которая их волнует, - это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах Украине не достанется ни цента! Наша страна важнее», - заявила член палаты представителей во время своего выступления перед избирателями.

С аналогичным заявлением ранее выступал и лидер партийного меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти также от Республиканской партии. Тогда политик заявил, что если республиканцы победят на промежуточных выборах, которые назначены на 8 ноября 2022 года, конгресс может «перекрыть кран финансирования Украины».