За прошедшие сутки в России было выявлено 6 149 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в пятницу, 4 ноября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки подтвержден 71 летальный исход, а выписано в связи с выздоровлением 9 259 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с минувшим четвергом, 3 ноября. Количество госпитализаций также уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 233 человека, что на 0,2% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на пятницу, 4 ноября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 453 667. Жертвами COVID-19 стало 390 459 человек, а выздоровело 20 841 779 пациентов.

Согласно данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на пятницу, 4 ноября 2022 года, выявлено 631 032 306 случаев заболевания коронавирусом, а прирост за сутки составил 516 401 случай