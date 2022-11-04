В Нижнем Новгороде открыта первая в России региональная лаборатория детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай»

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ/pravda-nn.ru

Проект разработан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Минкультуры РФ. Нижегородская лаборатория организована в Центральной районной детской библиотеке имени А.М. Горького.

«#ЗнайЧитай» – это большой федеральный проект, который создан специалистами Российской государственной детской библиотеки. Мы думали, чем еще наполнить наши современные модельные библиотеки, чтобы у детей было больше поводов общаться с книгой. Так родилась идея, чтобы сотрудники рассказывали маленьким детям и школьникам о письменности, её истории, сказках», - сказала Ольга Любимова во время церемонии открытия лаборатории и подчеркнула, что проект реализуется в Год культурного наследия народов нашей страны.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ/pravda-nn.ru

В лаборатории организованы современные интерактивные пространства. Здесь дети смогут познакомиться с историей русского языка и письменности, отечественного книгопечатания, жанровым многообразием русской народной сказки и со сказками народов России в доступных для понимания игровых форматах.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ/pravda-nn.ru

«Нижегородская область - один из лидеров по созданию модельных библиотек. В рамках национального проекта «Культура» мы уже создали 23 такие библиотеки. Один из последних реализованных проектов - Центральная районная детская библиотека имени Горького на улице Минина. Недавно она открылась в статусе модельной библиотеки, а сегодня здесь начала работу первая региональная лаборатория детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай». Это очень интересный и продуманный проект с акцентом на русскую культуру, историю русской письменности. Огромный плюс – интерактивность. Дети смогут принять участие во многих мероприятиях, уже есть соответствующие методические разработки. Очень важен акцент на изучении локальных, нижегородских преданий. Уверен, что это будет интересно детям разных возрастов», - отметил Глеб Никитин.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ/pravda-nn.ru

Юные гости лаборатории также могут познакомиться с тематическими инсталляциями «Сказка», «История русской письменности», «Сказки нашего края» и книжная витрина для сменных тематических экспозиций. Специально для инсталляций изготовлены берестяные грамоты, клинописные и восковые таблички с древними письменами, репринты сборников средневековых рецептов чернил и копии страниц рукописных книг, фрагменты петроглифов, сказочные костюмы и маски, магнитный театр и многочисленные наглядные материалы о русском алфавите, буквицах, глаголицах, новейшем алфавите.