В Нижнем Новгороде откроется первый в России региональный центр консервации и реставрации книг

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ/pravda-nn.ru

Первый региональный центр консервации и реставрации книг откроется в декабре текущего года в Нижегородской областной научной библиотеке им. В. И. Ленина.

«Создавая сеть региональных центров консервации и реставрации, мы даем коллегам единые методики, готовим специалистов, оснащаем библиотеки оборудованием», - отметила Ольга Любимова во время инспекции.

Министр пояснила, что к началу следующего десятилетия в России предполагается организовать свыше четырех десятков реставрационных центров. Срочной реставрации требуют более трех миллионов редких книг. Порядка 800 тысяч из них хранятся в Нижнем Новгороде. Поэтому решено открыть первый такой центр именно здесь.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ/pravda-nn.ru

Реставрационный центр разместится в главном здании нижегородской областной научной библиотеки имени Ленина. В правом крыле цокольного этажа для объекта выделено пространство площадью 300 квадратных метров с отдельными входами для сотрудников и посетителей. В центре будут две мастерских - реставрационная для переплетных работ, а также для книг и графики с собственной лабораторией. Помимо этого предусмотрено помещение под дезинфекционные работы. Для работы в центре уже обучились по соответствующим программам повышения квалификации на базе Российской государственной библиотеки семь специалистов Нижегородской областной научной библиотеки. Еще шесть специалистов пройдут такие курсы в следующем году.

«Благодаря поддержке Министерства культуры России было принято решение увеличить штатную численность реставраторов, провести в Ленинской библиотеке капитальный ремонт для размещения Центра консервации и реставрации. Сюда поступит замечательное оборудование. Центр станет одним из крупнейших в стране, он не только будет работать для нужд Нижегородской области, но и сможет делиться опытом, практиками с другими регионами. Главное – это люди, их ощущение собственной значимости. Сохранению и восстановлению исторической среды, исторических памятников мы уделяем особое внимание. И запуск центра станет важным элементом этой работы», - сказал Глеб Никитин.

Фото: Кирилл МАРТЫНОВ/pravda-nn.ru

НАША СПРАВКА

Центры консервации и реставрации книг создаются на основании соглашений с Российской государственной библиотекой (РГБ) и центральными библиотеками субъектов Российской Федерации. У Ленинской библиотеки накоплен большой опыт по консервации книг, а благодаря новым центрам появится возможность увеличить объемы консервации и реставрации. Координировать работу сети центров будет Федеральный центр консервации и реставрации, созданный на базе Российской государственной библиотеки. Первые центры планируется открыть в 2022 году в двух пилотных регионах – в Нижегородской и Рязанской областях.