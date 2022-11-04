Российские военные уничтожили "Ланцетом" украинский военный катер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксклюзивные кадры поражения российскими войсками украинского военного катера барражирующими боеприпасами "Ланцет" опубликовало РИА Новости.

В ролике можно увидеть катер военно-морских сил Украины в акватории Днепра. Корабль был снят сверху - с разведывательного беспилотника.

Также на кадрах демонстрируется модернизированный дрон-камикадзе, который точно попадает в катер. Далее на катере появляется дым от возгорания.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.