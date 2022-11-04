Путин подписал закон о мобилизации имеющих непогашенную судимость по части тяжких преступлений Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 ноября, подписал закон, согласно которому на военную службу в рамках проведения мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или же непогашенную судимость за часть тяжких преступлений.

Напомним, на данный момент имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления не подлежат призыву к военной службе. Как писал сайт KP.RU, согласно новому закону, призывать не намерены осужденных за педофилию, угон транспорта, организацию незаконного вооруженного формирования, захват заложника, теракт, незаконное обращение ядерных материалов, а также госизмену, посягательство на жизнь госдеятеля, а также за шпионаж, насильственный захват власти, мятеж и по некоторым других статей.

Кроме того, в рамках данного закона, граждане, которые проходили альтернативную гражданскую службу в качестве гражданского персонала в органах Вооруженных сил РФ, а также других войск, воинских формирований и органов, при объявлении мобилизации продолжат альтернативную гражданскую службу в данных организациях.