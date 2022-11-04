Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии до 2034 года

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о реструктуризации до 2034-го года государственного экспортного кредита Абхазии от 24 декабря 2010 года.

Протоколом предусматривается внесение изменений в соглашение между российским кабмином и правительством Абхазии о предоставлении правительству Абхазии государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы. Документ включает в себя бюджет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Также ранее российский лидер подписал закон, отменяющий соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ. В соответствии с документом, положения соглашения, подписанного свыше 30 лет назад, уже не соответствуют "идеологии и важнейшим принципам пенсионных систем стран" СНГ, а также "не позволяют гражданам этих стран полностью реализовывать свои пенсионные права в случае выхода на пенсию".