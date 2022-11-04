Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 ноября 2022 11:50

Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии до 2034 года

Речь идет о государственном экспортном кредите Абхазии от 24 декабря 2010 года
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о реструктуризации до 2034-го года государственного экспортного кредита Абхазии от 24 декабря 2010 года.

Протоколом предусматривается внесение изменений в соглашение между российским кабмином и правительством Абхазии о предоставлении правительству Абхазии государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы. Документ включает в себя бюджет на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.

Также ранее российский лидер подписал закон, отменяющий соглашение о пенсионных гарантиях граждан СНГ. В соответствии с документом, положения соглашения, подписанного свыше 30 лет назад, уже не соответствуют "идеологии и важнейшим принципам пенсионных систем стран" СНГ, а также "не позволяют гражданам этих стран полностью реализовывать свои пенсионные права в случае выхода на пенсию".