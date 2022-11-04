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НовостиПолитика4 ноября 2022 12:11

Путин подписал закон о распространении статуса военнослужащих на добровольцев

Документ говорит о статусе добровольческих формирований и добровольцев
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин подписал закон о распространении статуса военнослужащих на добровольцев

Путин подписал закон о распространении статуса военнослужащих на добровольцев

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 4 ноября, подписал закон о статусе добровольческих формирований и добровольцев, содействующих Вооруженным силам (ВС) Российской Федерации, в том числе, на добровольцев теперь распространяется статус военнослужащих по контракту.

Согласно новым поправкам, добровольческие формирования могут создаваться Министерством обороны РФ по решению главы государства. Такие изменения определяют порядок создания добровольческих формирований, которые, как отмечено в документе, содействуют «выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов».

Закон говорит о том, что численность добровольческих формирований, районы их действия и организация, так же как стоящие перед ними задачи и срок их использования определяются российским военным ведомством.