Американцев шокировал заработанный Байденом миллион долларов на должности профессора

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден напомнил избирателям в Нью-Мексико, что после ухода с должности вице-президента в 2017 году он был профессором в Пенсильванском университете, сообщает New York Post.

"Работая профессором, он заработал около миллиона долларов", - уточняется в публикации.

При этом, как отмечает издание, он прочитал всего лишь около дюжины лекций

Читатели издания пришли в возмущение от этих цифр, они назвали главу Белого дома "наглым мошенником".

"Байден мог бы стать профессором, если бы нашел дорогу в университет", - пошутил один из комментаторов.

"Похоже, единственный талант, которым обладает семья Байденов, - это умение зарабатывать деньги абсолютно ни за что", - подчеркнул другой читатель.

Ранее в Соединенных Штатах назвали Джо Байдена “посмешищем” после его обращения в адрес россиян.