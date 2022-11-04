Путин назвал неизбежным столкновение России с неонацистами Фото: REUTERS

Столкновение России с неонацистскими формированиями на Украине было неизбежным, считает президент РФ Владимир Путин.

«Столкновение России с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежным. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций», – заявил глава государства на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского военно-исторического общества.

По мнению российского лидера, украинский народ стал главной жертвой намеренного навязывания ненависти к русским. Президент отметил, что Россия всегда относилась с теплотой к украинцам, несмотря на развернувшийся сегодня конфликт между двумя странами. Как заявил Путин, по сути, это противостояние внутри одного народа.

Глава государства также подчеркнул, что российская история и культура являются основой государственности и суверенитета, и это вызывает раздражение на Западе.