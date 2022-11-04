Путин заявил, что Россия с уважением относится к украинскому народу

Владимир Путин Фото: REUTERS

Россия с уважением относится к украинскому народу, заявил президент России Владимир Путин сегодня, 2 ноября.

"В России же все ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние", - сказал глава государства на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.