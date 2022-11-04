Кредитный эксперт назвал причины, по которым клиентам отказывают в займе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководитель компании «Кредитный брокер» Денис Кузьменко назвал причины, по которым банки стали ограничивать выдачу потребительских кредитов.

Если раньше банки проверяли платежеспособность, наличие официальной работы, отсутствия долгов, то с началом СВО многое изменилось. Получить одобрение клиентам стало сложнее, вот многие заемщики и рассылают анкеты во все банки.

Но такие действия, наоборот, приводят к отказам.

- Если за последние три месяца человек подал больше шести заявок, то он попадает в негативную зону по межбанковской системе. Возникает впечатление, что человек оформляет кредиты бездумно, - говорит эксперт Газете.Ru.

Эксперт советует проанализировать свою кредитную историю, получить ее можно бесплатно на Госуслугах.

Помимо этого, проблемы могут возникнуть, если есть просрочки по кредитным платежам.

— не должно быть текущих просрочек, проверьте выплаты по закрытым кредитам», — добавил эксперт.

Повлияет и досрочное погашение кредита. Если было совершено менее трех платежей и кредит закрыли, то это негативный опыт.

- Не забываем о том, что ЦБ РФ запретил банкам выдавать потребительские кредиты, а, равно как и делать рефинансирование уже имеющихся кредитов, лицам, которые прибегают к услугам МФО (микрозаймы), - отметил эксперт.

Таким образом, наличие в кредитной истории действующих микрозаймов, это будет стоп-фактором.

На качество оценки кредитной истории банком наличие одной карты не повлияет при соблюдении условий обслуживания и отсутствия недоплаты, к примеру, из-за пропущенной комиссии, пишет газета "Известия".

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