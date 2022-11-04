Король Бахрейна заявил, что готов выступить посредником между Россией и Украиной

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа сообщил о готовности королевства быть посредником между Россией и Украиной. Об этом ТАСС рассказали сегодня, 4 ноября, в посольстве Бахрейна в Москве.

"Его величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтверждает готовность Королевства Бахрейн выступить посредником между РФ и Украиной, чтобы остановить конфликт", - уточнили в посольстве

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.