Синоптик призвал не верить ранним прогнозам на зиму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ведущий специалиста Центра погоды Евгений Тишковец посоветовал россиянам не верить в ранние прогнозы о наступающей зиме.

Многие синоптики уже делятся первыми заключениями: зима будет контрастной, то оттепель, то мороз до -40 градусов. Такое смешение температур называют «климатическим хаосом» и советуют россиянам готовиться к холодам.

Тишковец объясняет, что столь долгосрочных прогнозов погоды быть не может, ведь до зиму еще целый месяц.

- Что значит «оттепель» и что значит «минус 40 градусов»? И кто вообще такие прогнозы делает? Говорить о том, какая погода ждет россиян в разных регионах страны можно только в последние дни осени, - заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Синоптик отметил, что точные прогнозы будут известны к концу ноября.

Перед наступлением зимы участились обращения жителей Московской области, которые обеспокоены судьбой водоплавающих птиц в водоемах региона, пишет РИАМО. Региональное министерство экологии сообщает, что для птиц нет никакой угрозы.

7 и 8 ноября до семи градусов. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, с 3 по 8 ноября на погоду будет оказывать влияние гребень высокого давления, поэтому в городе ожидается переменная облачность. При этом 4 ноября возможны небольшие осадки.

Тем временем, на большей территории России уже началась зима. Снег засыпал почти 70% территории. Снег лежит даже во многих регионах европейской части России: на Урале, Кольском полуострове, в Коми, Архангельской области и даже на самом северо-востоке Приволжского федерального округа, сообщает "360".