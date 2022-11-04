Зеленский запретил россиянам вести творческую деятельность на территории Украины

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете гражданам России вести любую творческую деятельность на территории Украины, об этом говорится на его сайте.

"Нашими задачами выступает развитие целостного национального культурного пространства… очищение от русского и советского наследия…", - говорится в ответе Зеленского на петицию, выложенную на его сайте.

Кроме этого, украинский президент отметил уже введенные ограничения для артистов из РФ, а также сообщил, что дал поручение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю обработать приведенные в петиции вопросы и принять необходимые меры реагирования.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 ноября 2022 года можно прочитать здесь.