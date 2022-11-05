Обозреватель AT раскрыл, кто правит США вместо Байдена Фото: REUTERS

Действия политика Джо Байдена по посту президента Соединённых Штатов лишь указывают на то, что на самом деле страной управляет миллиардер Джордж Сорос. К такому выводу пришел обозреватель American Thinker Брайан Каменкер.

Эксперт предполагает, что Сорос действует через сети своих организаций. Автор в своей публикации обращает внимание на то, что 79-летний Байден, который часто забывает имена и страдает "явным слабоумием", не мог самостоятельно подписать "все те десятки крайне радикальных указов", спровоцировавших "разрушительную инфляцию", иммиграционный и энергетический кризисы, "терроризирование" граждан.

- Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, - пишет в статье Каменкер.

Ранее сайт KP.RU не раз писал, что Байден допускал оговорки во время своих выступлений. Накануне политик в ходе выступления на саммите в Саудовской Аравии оговорился и заявил, что "чтит эгоизм американских солдат". На этот раз глава Соединенных Штатов перепутал слова selfishness ("эгоизм") и selflessness ("самоотверженность").