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НовостиПолитика5 ноября 2022 7:08

Италия, Австрия и Германия выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Лукьянцев
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Италия, Австрия и Германия выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Италия, Австрия и Германия выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма, сообщил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.

"На моей памяти, это первый случай в истории. Даже когда в 2011-м году был раскол в рядах Евросоюза и часть стран - членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма", - сказал дипломат.

Также Лукьянцев предположил, что в действиях названных стран взяли верх политические мотивы.

Ранее комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию России против героизации нацизма. За документ проголосовали 105 стран. В разработке данного документа принимали участие Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Куба, Лаос, Пакистан, Сирия, ЮАР и другие.