Читатели Zeit потребовали от США сместить Зеленского, обвинившего Россию во лжи

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Zeit раскритиковали слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего, что Россия якобы вводит всех в заблуждение мир, говоря о своей готовности к переговорам.

"Этот парень обвиняет Россию во лжи, в то время как сам запрещает вести переговоры с Путиным? Он насмехается над нами? Кому-то пора в отпуск", - отметил один из комментаторов.

"Я что-то пропустил? Я недавно читал, что Украина в настоящее время не видит места для переговоров. Этого актера пора заменить на более ответственного главу государства", - озвучил свое мнение другой пользователь.

"Объясните Зеленскому, что конфликт следует решать при помощи дипломатии, тем более, когда ты не в самой сильной позиции. Либо намекните США, чтобы назначили нового президента Украины и сместили этого клоуна",- добавил еще один читатель.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.