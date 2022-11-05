СК возбудил два уголовных дела из-за пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме

На месте пожара в Костроме работают следователи. Фото: СУ СКР по Костромской области

Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, в результате которого погибли 15 человек.

Как сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по Костромской области, расследование ведется по статьям "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц".

На месте происшествия работает следственная группа. Они ведут опрос очевидцев. После завершения работ на месте пожара следователи приступят к осмотру сгоревшего здания и тел погибших.

Расследование уголовных дел находится на личном контроле руководителя регионального управления СК РФ Дениса Левченко.

Напомним, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. Предположительной причиной происшествия названо использование пиротехники одним из посетителей заведения.