Число погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме увеличилось до 15 человек

Пожар в Костроме Фото: Предоставлено очевидцами

Число погибших во время пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, который случился в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Извлечены еще два тела погибших, - уточнил собеседник агентства. - Таким образом, число жертв достигло 15 человек".

Напомним, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. Предположительной причиной происшествия названо использование пиротехники одним из посетителей заведения.

Как ранее писал сайт KP.RU, видео пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, в результате которого погибли 15 человек, появилось в сети. На кадрах видно, что кровля здания охвачена открытым огнем на большой площади.