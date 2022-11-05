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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 6:35

Число погибших при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме увеличилось до 15 человек

Из-под завалов извлечены тела еще двоих погибших
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Пожар в Костроме

Пожар в Костроме

Фото: Предоставлено очевидцами

Число погибших во время пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, который случился в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года, увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативных службах.

"Извлечены еще два тела погибших, - уточнил собеседник агентства. - Таким образом, число жертв достигло 15 человек".

Напомним, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. Предположительной причиной происшествия названо использование пиротехники одним из посетителей заведения.

Как ранее писал сайт KP.RU, видео пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, в результате которого погибли 15 человек, появилось в сети. На кадрах видно, что кровля здания охвачена открытым огнем на большой площади.