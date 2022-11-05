Названа причина пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме

Пожар в Костроме Фото: Предоставлено очевидцем

Названа предварительная причина пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме, который случился в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, возгорание возникло из-за применения пиротехники.

Предположительно, один из посетителей применил ракетницу. Подозреваемый объявлен в розыск.

Как пишет РИА Новости, число погибших при пожаре в костромском ночном клубе увеличилось до восьми. Данную информацию озвучил представитель региональной прокуратуры.

К настоящему времени известно о четырех пострадавших. Такие данные приводит телеграм-канал МЧС России.

Как ранее писал сайт KP.RU, площадь возгорания составила около 3,5 тысячи квадратных метров.

По данным "КП-Кострома", на место происшествия прибыл губернатор Сергей Ситников. Он заслушал доклады оперативных служб, дал поручения по необходимой организационной поддержке пострадавших.