Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали группу зарубежных наемников на Украине Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили группу зарубежных наемников в лесополосе и ударили по ее позициям, сообщили сегодня, 5 ноября, в Минобороны России и опубликовали соответствующее видео.

На кадрах показана разведка с коптеров, выявление противника, определение его местонахождения, огонь по противнику, маневрирование ударных средств и многое другое.

Как пояснили в Минобороны, соответствующая задача была поставлена группе по выявлению и ликвидации живой силы противника и наемников в заданном квадрате.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.