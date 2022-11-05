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НовостиПолитика5 ноября 2022 8:53

Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали группу зарубежных наемников на Украине

Ведомство также опубликовало соответствующее видео
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали группу зарубежных наемников на Украине

Минобороны РФ сообщило, что российские военные ликвидировали группу зарубежных наемников на Украине

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские военные в ходе специальной военной операции обнаружили группу зарубежных наемников в лесополосе и ударили по ее позициям, сообщили сегодня, 5 ноября, в Минобороны России и опубликовали соответствующее видео.

На кадрах показана разведка с коптеров, выявление противника, определение его местонахождения, огонь по противнику, маневрирование ударных средств и многое другое.

Как пояснили в Минобороны, соответствующая задача была поставлена группе по выявлению и ликвидации живой силы противника и наемников в заданном квадрате.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.