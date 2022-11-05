Parisien: житель Франции выиграл 160 млн евро в общеевропейской лотерее Фото: REUTERS

Главный приз очередного тиража европейской лотереи EuroMillions на сумму 160 млн евро был разыгран в эту пятницу, 4 ноября 2022 года, и достался жителю Франции. Об этом сообщило сегодня издание Le Parisien.

Как пишет издание, это седьмой крупнейший выигрыш за всю историю этой лотереи во Франции. Самый большой куш в стране был сорван 15 октября 2020 года жителем Французской Полинезии, которому счастливый билет принес 220 млн долларов.

Личность счастливчика не раскрывается, известно только, что выигрышный билет был приобретен в департаменте Па-де-Кале на севере республики.

Ранее сообщалось, что рыбак из Свердловской области Александр Ж. выиграл в лотерею 11,1 миллиона рублей.

Также ранее стало известно, что красноярец выиграл в лотерею почти 84 миллиона рублей и не пришел за выигрышем.