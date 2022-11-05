Украинский пленный рассказал о недостатках вооружения НАТО Фото: REUTERS

Пленный украинский военный рассказал журналистам, чем западные образцы вооружения уступают российским или советским

По словам Александра Барляна из 25-й отдельной штурмовой бригады украинских войск, который в настоящее время находится в ЛНР, натовские противотанковые комплексы NLAW и Javelin часто имеют неисправости или не укомплектованы.

"Видел NLAW с севшими батареями, видел Javelin, к которым нету "мозгов", потому что одни "мозги" выделяются на бригаду, а самих "Джавелинов" может быть предоставлено 50 единиц. Часто бывает, что есть сама пусковая установка, но нет пульта управления к ней", - пояснил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.