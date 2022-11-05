Генсек НАТО Столтенберг заявил, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генсек НАТО считает, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невысок, но альянс относится к этому очень серьезно, заявил Йенс Столтенберг.

"Риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно… Ядерное оружие изменит характер конфликта. В ядерной войне не будет победителей. Мы ясно даем это послание. Ядерная позиция России не изменилась", - сказал Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецком телеканалу NTV.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил цели применить ядерное оружие на Украине. Белорусский лидер отметил, что такой необходимости нет.

Также ранее МИД заявил, что Россия не угрожала и не угрожает ядерным оружием Украине.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.