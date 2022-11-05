Захарова назвала голосование против резолюции России о борьбе с героизацией нацизма лицемерием

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политическим лицемерием голосование государств Запада против резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, назвав этот шаг аморальным.

"Суть ее (резолюции - прим. ред.) могут поставить под сомнение только аморальные деятели", - отметила дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Италия, Австрия и Германия выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Напомним, ранее комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию России против героизации нацизма. За документ проголосовали 105 стран. В разработке данного документа принимали участие Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Куба, Лаос, Пакистан, Сирия, ЮАР и другие.