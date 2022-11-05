ВСУ разрушили около 100 объектов культуры в ДНР Фото: Telegram-канал главы правительства ДНР Виталия Хоценко

Вооруженные силы Украины разрушили в Донецкой народной республике около 100 объектов культуры, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

«Разрушены объекты культуры, которых у нас в республике около сотни в Донецке, Мариуполе, Горловке, Волновахе, Новоазовске…Это сельские клубы, библиотеки, музеи и школы искусств», – написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил глава правительства ДНР, многие учреждения культуры в настоящее находятся в стадии восстановления. По его словам, несмотря на разрушенную инфраструктуру, украинским войска не удается «сломить и остановить дух русской культуры», и артисты по-прежнему гастролируют во всей стране, а дети занимаются творчеством.

Напомним, накануне ВСУ выпустили по территории ДНР 298 боеприпасов, используя артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, минометы и реактивные системы залпового огня «Град».