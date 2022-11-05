Читатели NYP потребовали объявить Байдену импичмент после его шутки про “дробовик”

Джо Байден Фото: REUTERS

Читатели американского издания New York Post пришли в шок от заявления президента США Джо Байдена о готовности использовать "дробовик" для предотвращения рецессии в стране.

При этом многие комментаторы выразили мнение, что психическое состояние главы Белого дома не позволяет ему занимать столь ответственную должность и руководить страной.

"Байдену нужно объявить импичмент - его речь стала слишком опасной. Он понятия не имеет, что говорит", - отметил один из пользователей.

"Джо Байден - это катастрофа мирового масштаба. Отправьте его уже на пенсию, пока он реально кого-нибудь не застрелил", - выразил опасение другой читатель.

Ранее американцы пришли в ярость из-за фото Джо Байдена с призывом сделать страну лучше. На фотографии американский лидер сидит, предположительно, в Chevrolet Corvette C2 Sting Ray 1967-го года выпуска.