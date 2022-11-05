Похороны журналистки Светланы Бабаевой пройдут 8 ноября 2022 года на Троекуровском кладбище

Светлана Бабаева

Погибшую журналистку, главу крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светлану Бабаеву похоронят во вторник, 8 ноября 2022 года, на Троекуровском кладбище в Москве, церемония прощания начнется в 13.00 по московскому времени, сообщили РИА Новости в руководстве медиагруппы.

"Похороны Светланы Бабаевой состоятся во вторник на Троекуровском кладбище, перед ними пройдет отпевание и церемония прощания в траурном зале кладбища", - уточнил представитель медиагруппы.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что умерла Светлана Бабаева, руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня". Она погибла 28 октября 2022 года в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.

Также ранее стало известно, что в возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер.