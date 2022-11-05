Посол Украины Макеев заявил, что есть основания надеяться на поставки танков из Германии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщил, что у Украины есть основания надеяться, что Берлин направит Киеву танки Leopard 2, о которых просит украинская сторона.

Макеев рассказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, что Украине требуется такое вооружение, как танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и Dingo.

"У нас есть основания надеяться, что примут решение о поставках Leopard 2 из Германии прямо на Украину. Нам необходимы эти танки", - сказал Макеев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.