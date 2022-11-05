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НовостиПолитика5 ноября 2022 13:39

Посол Украины Макеев заявил, что есть основания надеяться на поставки танков из Германии

Речь идет о танках Leopard 2, о которых просит украинская сторона
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Посол Украины Макеев заявил, что есть основания надеяться на поставки танков из Германии

Посол Украины Макеев заявил, что есть основания надеяться на поставки танков из Германии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщил, что у Украины есть основания надеяться, что Берлин направит Киеву танки Leopard 2, о которых просит украинская сторона.

Макеев рассказал в интервью изданиям медиагруппы Funke, что Украине требуется такое вооружение, как танки Leopard, боевые машины пехоты Marder, бронетранспортеры Fuchs и Dingo.

"У нас есть основания надеяться, что примут решение о поставках Leopard 2 из Германии прямо на Украину. Нам необходимы эти танки", - сказал Макеев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.