Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных стран СНГ

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных стран-участников СНГ, об этом сегодня, 5 ноября, сообщается на сайте Кремля.

"Президент утвердил перечень поручений по вопросам создания портала пространственных данных государств-участников Содружества Независимых Государств", - уточняется в сообщении.

Также указывается, что правительству предписывается обеспечить разработку программы в области геодезии, картографии, пространственных данных. Также необходимо создать программу по геоинформационным технологиям, дистанционному зондированию Земли, кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество.

Ранее Путин утвердил внешний вид ордена "Мать-героиня". Россиянки, получившие звание "Мать-героиня", будут награждаться орденом из золота с бриллиантом и эмалью.

Также ранее российский лидер утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ-2022. Среди поручений - продление программы “Дальневосточная ипотека” до 2030 года.