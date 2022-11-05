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НовостиПолитика5 ноября 2022 14:17

Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных стран СНГ

Об этом говорится на портале Кремля
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных стран-участников СНГ, об этом сегодня, 5 ноября, сообщается на сайте Кремля.

"Президент утвердил перечень поручений по вопросам создания портала пространственных данных государств-участников Содружества Независимых Государств", - уточняется в сообщении.

Также указывается, что правительству предписывается обеспечить разработку программы в области геодезии, картографии, пространственных данных. Также необходимо создать программу по геоинформационным технологиям, дистанционному зондированию Земли, кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество.

Ранее Путин утвердил внешний вид ордена "Мать-героиня". Россиянки, получившие звание "Мать-героиня", будут награждаться орденом из золота с бриллиантом и эмалью.

Также ранее российский лидер утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ-2022. Среди поручений - продление программы “Дальневосточная ипотека” до 2030 года.