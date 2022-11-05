Foreign Policy: странам Евросоюза грозят экономические потрясения без российского газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этой зимой Евросоюз может столкнуться с серьезным кризисом, выход из которого будет отыскать очень нелегко, заявил профессор истории Колумбийского университета Адам Туз в публикации для издания Foreign Policy.

"Отрезвляющая правда заключается в том, что будущее Европы находится во власти погоды. Это кажется абсурдом, но от того, будет зима теплой или холодной, зависит, сможет ли Европа пережить следующие полгода без серьезных экономических, политических и социальных потрясений", - написал автор.

В статье отмечается, что такая ситуация сложилась в Европе из-за украинского кризиса. На фоне прекращения регулярных поставок газа из РФ, объем поступающего “голубого топлива” сократился на треть, уточнил Туз.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.