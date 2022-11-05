Захарова считает, что принятие в ООН резолюции против нацизма было омрачено политизацией

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принятие в ООН проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма в этом году было омрачено политизацией данного вопроса и стремлением свести счеты с Россией на фоне кризиса на Украине, заявила сегодня, 5 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“В этом году принятие этого важного документа было омрачено попытками откровенной политизации и сведения счетов с Россией со стороны Запада на фоне продолжающегося украинского кризиса", - написала Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте российского МИДа.

Ранее сообщалось, что Италия, Австрия и Германия выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев.

Напомним, ранее комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию России против героизации нацизма. За документ проголосовали 105 стран. В разработке данного документа принимали участие Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Куба, Лаос, Пакистан, Сирия, ЮАР и другие.