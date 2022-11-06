Донецкий хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного и опубликовал переписки с женщинами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакер из Донецкой Народной Республики (ДНР) с никнеймом "Джокер" опубликовал внеуставную переписку главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного с девушками-военнослужащими в Instagram*. Соответствующий пост хакер опубликовал в своем в Telegram-канале.

В переписке Залужного с девушками можно заметить массу смайлов с сердечками и реакции на истории, сообщения с фразами "Как дела?", "Кушать готовлю", "Иду домой с экзамена" и прочее.

"Джокер"с полагает, что полученная им информация будет интересна не только российским разведчикам, но и украинским солдатам.

- Пока они (украинские солдаты) гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми девушками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности, - отмечает "Джокер".

Все это, как считает хакер, говорит о том, что Залужный активно пользуется служебным положением, чтобы встречаться с девушками-военнослужащими из разных регионов Украины.

* Instagram принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России