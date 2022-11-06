Daily Mail: В Британии мигранты устроили беспорядки в центре временного содержания Фото: REUTERS

В Британии беженцы из центра временного содержания иммигрантов в деревне Хармондсворт неподалеку от Хитроу устроили бунт из-за отключения воды и света. Об этом инциденте сообщает Daily Mail.

По данным издания, проблемы с коммунальными услугами начались недавно. Однако из-за этого агрессия со стороны беженцев нарастала. В итоге в центр пришлось вызвать наряды полиции, но беспорядки продолжились и на следующий день.

- Полиция по борьбе с уличными беспорядками прибыла на место происшествия, в центр содержания иммигрантов Хармондсворт в Вест-Дрейтоне, Мидлсекс, после того как рано утром во внутренний двор центра ворвались 100 человек, - сказано в публикации.

Позже в МВД уточнили, что некоторые из беженцев были вооружены, у некоторых при себе были ножи. пока никаких данных о раненых сотрудниках центра или мигрантах нет.