Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире6 ноября 2022 4:57

WP: США направили ВВС в сторону Ирана после сообщений о возможной атаке Тегерана на Саудовскую Аравию

Военные самолеты были направлены в сторону Ирана по решению Пентагона
Александр КИСЛОВ
Официальных комментарий по ситуации в американском военном ведомстве пока не дают

Официальных комментарий по ситуации в американском военном ведомстве пока не дают

Фото: REUTERS

США направили в сторону Ирана собственные военные самолеты, входящие в состав ВВС страны, после сообщений о том, что Тегеран готовит нападение на Саудовскую Аравию. Информацию об этом распространила американская газета The Washington Post.

Полученные властями и военными США разведданные, как утверждает газета, показывают готовность Ирана нанести удары по целям в Саудовской Аравии с помощью беспилотников и баллистических ракет. По данным WP, отправка самолетов стала "демонстрацией военной силы" и "иллюстрацией важности партнерства".

При этом никаких официальных комментариев от представителей Пентагона по этому поводу пока не поступало.

Ряд авторитетных военных и политических экспертов считает, что слухи о том, что Тегеран якобы планирует масштабное нападение на Саудовскую Аравию были сознательно вброшены Соединенными Штатами. Основной целью Вашингтона, согласно этой версии, является открытое стравливание Ирана и Саудовской Аравии между собой (и даже полное разрушение каких-либо взаимоотношений между двумя этими государствами).