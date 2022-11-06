Власти Киева готовятся эвакуировать из города три миллиона человек в случае полного отключения света

Масштабные отключения света начали фиксироваться в Киеве после массированных ракетных ударов ВС РФ Фото: REUTERS

Власти Киева начали всерьез обсуждать вероятность массовой эвакуации местных жителей из украинской столицы. По информации американской газеты The New York Times, в случае тотального долговременного отключения света в Киеве из города будет единовременно экстренно эвакуировано порядка трех миллионов человек.

Отмечается, что соответствующий вопрос уже неоднократно обсуждался на различных представительных совещаниях с участием высокопоставленных чиновников Офиса президента Украины Владимира Зеленского и членов команды мэра Киева Виталия Кличко.

Директор департамента муниципальной безопасности администрации Киева Роман Ткачук официально подтвердил американской газете, что не исключен вариант, при котором город полностью лишится системы электроснабжения. При наиболее негативном сценарии развития событий местных чиновников уведомят за 12 часов до выхода системы из строя.

Согласно информации влиятельного западного СМИ, решение о срочно массовой эвакуации киевлян украинские власти всерьез обсуждают на самом высоком уровне на фоне критических разрушений 40% энергетической инфраструктуры страны, возникших из-за массированных ракетных ударов ВС РФ.