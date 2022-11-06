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НовостиПолитика6 ноября 2022 7:13

Американский десантник Пол Ким убит под Николаевом

Военный был убит за два дня до своего дня рождения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Американский десантник Пол Ким убит под Николаевом

Американский десантник Пол Ким убит под Николаевом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское правительство заявило о смерти американского наемника, десантника 82-й воздушно-десантной дивизии Пола Кима. Об этом сообщает Coffee or Die Magazine.

Как сообщается, американский десантник был убит в ходе боевых действий в Николаеве, где находился в Международном легионе территориальной обороны Украины. Уточняется, что погибший вместе с украинским военными умер в ходе сильного обстрела в «особо ожесточенном бою» с участием танков, артиллерии, а также бронетехники.

Отмечается, что Ким был убит за два дня до своего дня рождения, когда ему должно было исполниться 35 лет. Панихида пройдет в Форт-Уэрте, штат Техас.

Кроме того, сообщается, что Ким служил в армии 12 лет, после чего в 2005 году его зачислили в армейский резерв. Десантник работал в Ираке с июня 2007 года по май 2008 года, а также окончил Университет Оклахомы.