Американский десантник Пол Ким убит под Николаевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинское правительство заявило о смерти американского наемника, десантника 82-й воздушно-десантной дивизии Пола Кима. Об этом сообщает Coffee or Die Magazine.

Как сообщается, американский десантник был убит в ходе боевых действий в Николаеве, где находился в Международном легионе территориальной обороны Украины. Уточняется, что погибший вместе с украинским военными умер в ходе сильного обстрела в «особо ожесточенном бою» с участием танков, артиллерии, а также бронетехники.

Отмечается, что Ким был убит за два дня до своего дня рождения, когда ему должно было исполниться 35 лет. Панихида пройдет в Форт-Уэрте, штат Техас.

Кроме того, сообщается, что Ким служил в армии 12 лет, после чего в 2005 году его зачислили в армейский резерв. Десантник работал в Ираке с июня 2007 года по май 2008 года, а также окончил Университет Оклахомы.