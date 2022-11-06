Умер Аарон Картер, американский певец. Фото: EN

В возрасте 34 лет из жизни ушел Аарон Картер, известный американский певец и звезда реалити-шоу, младший брат солиста Backstreet Boys Ника Картера.

Как передает портал TMZ, тело артиста обнаружили в его собственном доме в Калифорнии, По данным источников издания, в службу экстренной помощи позвонили по поводу утопления. Умерший находился в ванне.

Представитель шерифа Лос-Анджелеса заявил The New York Post, что правоохранительные органы прибыли в резиденцию певца утром, однако официальная причина смерти Картера неизвестна.

«С большим сожалением подтверждаю, что Аарон Картер был найден без сознания сегодня утром в своем доме в Палмдейле, штат Калифорния», - сказал представитель певца.

Напомним, Картер стал популярен в конце 1990-х годов благодаря дебютному альбому Aaron Carter, который выпустил, когда ему было всего девять лет. Певец гастролировал с музыкальной группой Backstreet Boys, в которой также выступал его брат Ник Картер.