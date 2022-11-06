FT: Япония и Великобритания намерены заключить соглашение о военном сотрудничестве с США

Японские и британские власти решили начать кардинальное сближение двух государств Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Японии и Великобритании рассчитывают на заключение масштабного соглашения в военной сфере. По данным влиятельного британского издания Financial Times, с помощью данного договора Токио и Лондон хотят усилить не только двусторонние отношения, но и сотрудничество с Соединенными Штатами.

Предполагается, что документ об оборонном сотрудничестве может быть подписан британскими и японскими властями уже в декабре нынешнего года. В настоящее время еще идет активная работа над окончательным текстом данного соглашения.

Источники FT утверждают, что новый договор будет очень похож на соглашение, которое ранее было заключено японскими властями с высшим политическим руководством Австралии. Издание отмечает, что этот документ существенно упрощает организацию совместных учений и сотрудничество двух стран в области логистики.

Помимо этого, соглашение также уменьшает количество бюрократических препон в случае необходимости развертывания войск на территории друг друга.