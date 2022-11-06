Британский королевский адвокат признал вину США и Европы в развязывании украинского кризиса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский королевский адвокат Альпер Али Риза в статье для издания Cyprus Mail заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз стоят за развязыванием украинского конфликта, отметив, что Вашингтон и Брюссель ранее были в состоянии предотвратить этот конфликт до начала боевых действий.

«Более мудрое и прагматичное британское правительство под сильным американским руководством могло бы удержать Россию от решительных шагов, вместо того чтобы неразумно настаивать на суверенном праве каждой страны вступить в НАТО», - заявил британский адвокат.

По его словам, при всей своей культуре, а также цивилизованности и утонченности, европейские страны, в том числе и Великобритания, так и не сумели найти возможность начать разговор с Москвой о мире на Украине.

Кроме того, Али Риза призвал Европу хотя бы сейчас найти мирный способ решения украинского конфликта, напомнив историю. «Дважды в прошлом веке Европа ввергала человечество в мировые войны, в которых погибли миллионы людей», - пишет он, указывая на обязанность европейских стран «остановить этот бесполезный конфликт ради Украины, остального мира и собственного народа».