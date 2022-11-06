ВСУ получили из Италии тяжелую артиллерию, ракетные комплексы и САУ

Итальянские власти продолжают вооружать украинских неонацистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина получила из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы.

Информацию об этом в своем большом интервью влиятельному итальянскому изданию Corriere della Sera рассказала украинский вице-премьер Ирина Верещук.

"Из Италии мы уже получили тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры М113, ракетные комплексы, патроны различного калибра. Сейчас нам особенно нужны системы ПВО", - отметила высокопоставленная чиновница правительства Украины.

Верещук подчеркнула, что представители киевского режима надеются на то, что поставки оружия Киеву со стороны руководства Италии будут стабильными, кроме того, Украина просит уговорить Рим увеличить объемы выделяемой Украине финансовой помощи.

Также украинские власти надеются на то, что кто-либо из представителей нового правительства Италии в ближайшее время посетит Украину (возможно, с необъявленным внезапным однодневным визитом).