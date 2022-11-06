ВС России уничтожили около 100 иностранных наемников и украинских военных в районе Красного Лимана

Российские Вооруженные силы успешно уничтожили более сотни наемников, помогавших украинским нацистам Фото: REUTERS

В Минобороны РФ заявили о том, что украинские военные безуспешно попытались предпринять попытки наступательных действий на Краснолиманском направлении, однако были разгромлены Вооруженными силами России. Об этом сообщается в официальной сводке российского военного ведомства.

"Украинские войска безуспешно пытались атаковать на Красно-Лиманском направлении, их потери составили до 250 военных. Кроме того, в районе Красного Лимана в результате высокоточного удара ВКС уничтожено до 100 боевиков и наемников, в том числе из США и Великобритании", - пояснил официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Ранее в российском министерстве иностранных дел публично заявили о том, что прибывающие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ иностранные наемники, согласно международному праву, не являются комбатантами. В связи с этим они не подпадают под действие никаких международных конвенций.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал лагеря подготовки наемников легитимными целями Вооруженных сил России в ходе военной спецоперации на территории Украины. А глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что российская армия регулярно активно уничтожает прибывших на Украину наемников, а также боевиков ВСУ и одиозных украинских неонацистских формирований.