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НовостиПолитика6 ноября 2022 11:55

Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами под Запорожьем

В Минобороны РФ также заявили о сбитом беспилотники ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами под Запорожьем

Российские войска уничтожили украинский склад с боеприпасами под Запорожьем

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в воскресенье, 6 ноября, заявили, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады в Запорожье.

«В районе города Запорожье уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где также сообщили, что за прошедшие стуки истребители ВС России сбили над островом Джарылгач в Херсонской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в сообщение Министерства обороны Российской Федерации также говорится о том, что в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республики (ДНР) российские военные поразили украинский склад с 120 ракетами HIMARS, 250 ракет к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Смерч», а также две транспортно - заряжающие машины.